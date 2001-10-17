Беликова (Романовская) Александра Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.05.1916
Дата смерти17.10.2001
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1916
Отец: Романовский Иван Андреевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Беликова (Черногус) Галина Павловна
Отец ребёнка: Беликов Павел Федосеевич
Рождение ребёнка
02.07.1950
Отец ребёнка: Беликов Павел Федосеевич
Смерть
17.10.2001