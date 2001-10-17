Беликова (Романовская) Александра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беликова (Романовская) Александра Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.05.1916

Дата смерти

17.10.2001

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1916

Отец: Романовский Иван Андреевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1939

Дочь: Беликова (Черногус) Галина Павловна

Отец ребёнка: Беликов Павел Федосеевич

Рождение ребёнка
02.07.1950

Сын: Беликов Виктор Павлович

Отец ребёнка: Беликов Павел Федосеевич

Смерть
17.10.2001

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