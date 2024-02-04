Беликов Павел Федосеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1913
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Беликова (Черногус) Галина Павловна
Мать ребёнка: Беликова (Романовская) Александра Ивановна
Рождение ребёнка
02.07.1950
Мать ребёнка: Беликова (Романовская) Александра Ивановна
Смерть
Неизвестно