Беликов Павел Федосеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беликов Павел Федосеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1913

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1939

Дочь: Беликова (Черногус) Галина Павловна

Мать ребёнка: Беликова (Романовская) Александра Ивановна

Рождение ребёнка
02.07.1950

Сын: Беликов Виктор Павлович

Мать ребёнка: Беликова (Романовская) Александра Ивановна

Смерть
Неизвестно

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