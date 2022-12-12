Хорхордин Григорий Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.11.1883
Дочь: Матрена Григорьевна
Мать ребёнка: Хорхордина Варвара Васильевна
Рождение ребёнка
09.09.1886
Сын: Хорохордин Петр Григорьевич
Мать ребёнка: Хорхордина Варвара Васильевна
Место жительства
Около 1886
Любимовка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно