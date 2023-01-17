Хорхордина Варвара Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хорхордина Варвара Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.11.1883

Дочь: Матрена Григорьевна

Отец ребёнка: Хорхордин Григорий Филиппович

Преображенка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
09.09.1886

Сын: Хорохордин Петр Григорьевич

Отец ребёнка: Хорхордин Григорий Филиппович

Преображенка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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