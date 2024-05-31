Попова Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1785
Дата смертиМежду 1850 и 1858
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1785
Отец: Никита
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Попов Пётр Купец
Рождение ребёнка
Около 1802
Сын: Попов Иван
Отец ребёнка: Попов Пётр Купец
Рождение ребёнка
03.12.1810
Дочь: Варенцова (Попова) Екатерина
Отец ребёнка: Попов Пётр Купец
Дмитров, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1812
Дочь: (Попова) Наталья
Отец ребёнка: Попов Пётр Купец
Смерть
Между 1850 и 1858