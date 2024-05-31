Попова Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова Екатерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1785

Дата смерти

Между 1850 и 1858

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Около 1780 г.р.

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1785

Отец: Никита

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попов Пётр Купец

Рождение ребёнка
Около 1802

Сын: Попов Иван

Отец ребёнка: Попов Пётр Купец

Рождение ребёнка
03.12.1810

Дочь: Варенцова (Попова) Екатерина

Отец ребёнка: Попов Пётр Купец

Дмитров, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1812

Дочь: (Попова) Наталья

Отец ребёнка: Попов Пётр Купец

Смерть
Между 1850 и 1858

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