Максимов Николай
Место рожденияНе указано
Дата рождения1908
Дата смерти1991
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лилия
Мать ребёнка: Максимова Галина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Максимова Галина
Смерть
1991
Причина смерти: Естественная смерть/старость