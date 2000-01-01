Максимов Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Максимов Николай

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

1991

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

РЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лилия

Мать ребёнка: Максимова Галина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Максимова Галина

Смерть
1991
Причина смерти: Естественная смерть/старость
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