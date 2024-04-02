Чапурин Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чапурин Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.02.1924

Дата смерти

19.11.1962

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1924

Отец: Чапурин Илья

Мать: Чапурина Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чапурин Михаил

Мать ребёнка: Чапурина Мария Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чапурин Василий

Мать ребёнка: Чапурина Мария Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чапурин Сергей

Мать ребёнка: Чапурина Мария Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вера

Мать ребёнка: Чапурина Мария Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чапурин Николай

Мать ребёнка: Чапурина Мария Тимофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чапурина Мария Тимофеевна

Смерть
19.11.1962
Похороны
Неизвестно
Туртапинское кладбище
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