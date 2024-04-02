Чапурин Николай
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.02.1924
Дата смерти19.11.1962
ПолМужской
Отец
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1924
Отец: Чапурин Илья
Мать: Чапурина Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чапурин Михаил
Мать ребёнка: Чапурина Мария Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чапурин Василий
Мать ребёнка: Чапурина Мария Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чапурин Сергей
Мать ребёнка: Чапурина Мария Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вера
Мать ребёнка: Чапурина Мария Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чапурин Николай
Мать ребёнка: Чапурина Мария Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.11.1962
Похороны
Неизвестно
Туртапинское кладбище