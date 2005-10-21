Чапурина Мария Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чапурина Мария Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.09.1919

Дата смерти

21.10.2005

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1919

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чапурин Михаил

Отец ребёнка: Чапурин Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чапурин Василий

Отец ребёнка: Чапурин Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чапурин Сергей

Отец ребёнка: Чапурин Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вера

Отец ребёнка: Чапурин Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чапурин Николай

Отец ребёнка: Чапурин Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чапурин Николай

Смерть
21.10.2005
Похороны
Неизвестно
Туртапинское кладбище
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