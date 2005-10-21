Чапурина Мария Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.09.1919
Дата смерти21.10.2005
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чапурин Михаил
Отец ребёнка: Чапурин Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чапурин Василий
Отец ребёнка: Чапурин Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чапурин Сергей
Отец ребёнка: Чапурин Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вера
Отец ребёнка: Чапурин Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чапурин Николай
Отец ребёнка: Чапурин Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чапурин Николай
Смерть
21.10.2005
Похороны
Неизвестно
Туртапинское кладбище