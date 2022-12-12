Комаров Андрей Гаврилович
Место рождения
Дата рождения09.10.1885 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1885 ст.
Отец: Комаров Гаврил Васильевич
Мать: Степанида Георгиевна
Восприемники: села Люторичь крестьянин собственник Иван Петров Неклюдов и того же села крестьянская дочь девица Татьяна Матвеева Ширяева
Рождение ребёнка
25.10.1907 ст.
Дочь: Параскева Андреевна
Мать ребёнка: Анастасия Романова
Рождение ребёнка
27.07.1911 ст.
Сын: Комаров Евдокия Андреевна
Мать ребёнка: Анастасия Романова
Рождение ребёнка
13.09.1913 ст.
Мать ребёнка: Анастасия Романова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анастасия Романова
Смерть
Неизвестно