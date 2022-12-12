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Комаров Андрей Гаврилович

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Место рождения

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

09.10.1885 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1885 ст.

Отец: Комаров Гаврил Васильевич

Мать: Степанида Георгиевна

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
Восприемники: села Люторичь крестьянин собственник Иван Петров Неклюдов и того же села крестьянская дочь девица Татьяна Матвеева Ширяева
Рождение ребёнка
25.10.1907 ст.

Дочь: Параскева Андреевна

Мать ребёнка: Анастасия Романова

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
27.07.1911 ст.

Сын: Комаров Евдокия Андреевна

Мать ребёнка: Анастасия Романова

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
13.09.1913 ст.

Сын: Комаров Иван Андреевич

Мать ребёнка: Анастасия Романова

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анастасия Романова

Смерть
Неизвестно
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