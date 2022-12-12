Анастасия Романова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анастасия Романова

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Место рождения

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
25.10.1907 ст.

Дочь: Параскева Андреевна

Отец ребёнка: Комаров Андрей Гаврилович

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
27.07.1911 ст.

Сын: Комаров Евдокия Андреевна

Отец ребёнка: Комаров Андрей Гаврилович

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
13.09.1913 ст.

Сын: Комаров Иван Андреевич

Отец ребёнка: Комаров Андрей Гаврилович

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Комаров Андрей Гаврилович

Смерть
Неизвестно
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