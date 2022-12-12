Анастасия Романова
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.10.1907 ст.
Дочь: Параскева Андреевна
Отец ребёнка: Комаров Андрей Гаврилович
Рождение ребёнка
27.07.1911 ст.
Сын: Комаров Евдокия Андреевна
Отец ребёнка: Комаров Андрей Гаврилович
Рождение ребёнка
13.09.1913 ст.
Отец ребёнка: Комаров Андрей Гаврилович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно