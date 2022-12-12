Корягина Степанида Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Корягина Параскевия Сергеевна
Отец ребёнка: Корягин Сергий Алексеевич
Место жительства
Неизвестно
Огорь, Жиздринский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно