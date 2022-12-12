Корягина Степанида Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корягина Степанида Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1817 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Корягина Параскевия Сергеевна

Отец ребёнка: Корягин Сергий Алексеевич

Место жительства
Неизвестно
Огорь, Жиздринский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корягин Сергий Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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