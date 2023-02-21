Корягина (Корягина) Параскевия Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1832
Дата смерти11.11.1897
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Рождение ребёнка
1856
Отец ребёнка: Невмешкин (корягин) Никита Арефьевич
Огорь, Жиздринский муниципальный район, Калужская область
Место жительства
Неизвестно
Скурынск, Жиздринский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.11.1897
Причина смерти: от простуды