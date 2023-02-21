Корягина (Корягина) Параскевия Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКорягина (Корягина) Параскевия Сергеевна

Корягина (Корягина) Параскевия Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Дата смерти

11.11.1897

Пол

Женский

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Корягин Сергий Алексеевич

Мать: Корягина Степанида Андреевна

Рождение ребёнка
1856

Сын: Корягин Максим Никитович

Отец ребёнка: Невмешкин (корягин) Никита Арефьевич

Огорь, Жиздринский муниципальный район, Калужская область
Место жительства
Неизвестно
Скурынск, Жиздринский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Невмешкин (корягин) Никита Арефьевич

Смерть
11.11.1897
Причина смерти: от простуды
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close