Хахин Александр Петрович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1843
Дата смерти15.12.1885
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
Вычислено 1843
Отец: Хахин Петр Иванович
Мать: Александра Игнатьевна
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1885 год
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Вычислено 1865
Сын: Хахин Алексей Александрович
Мать ребёнка: Хахина Феоктиста Петровна
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1885 год
Рождение ребёнка
Вычислено 1869
Сын: Хахин Николай Александрович
Мать ребёнка: Хахина Феоктиста Петровна
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1885 год
Рождение ребёнка
Вычислено 1876
Дочь: (Хахина) Мария Александровна
Мать ребёнка: Хахина Феоктиста Петровна
Рождение ребёнка
03.03.1881
Дочь: (Хахина) Антонина Александровна
Мать ребёнка: Хахина Феоктиста Петровна
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1881 год | На компьютере | 7
Рождение ребёнка
07.04.1883
Сын: Хахин Асигкрит Александрович
Мать ребёнка: Хахина Феоктиста Петровна
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1883 год | ГАВО Ф.496 Оп.24 Д.7 Стр.1-50об. | 12
Рождение ребёнка
26.07.1884
Мать ребёнка: Хахина Феоктиста Петровна
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1884 год | ГАВО Ф.496 Оп.24 Д.7 Стр.51-105об. | 31
Смерть
15.12.1885
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1885 год | ГАВО Ф.496 Оп.24 Д.7 Стр.106-160об. | 59
Рождение ребёнка
30.01.1886
Мать ребёнка: Хахина Феоктиста Петровна
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1886 год | ГАВО Ф.496 Оп.24 Д.7 Стр.161-214об. | 3