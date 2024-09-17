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Хахин Александр Петрович

Место рождения

Марьино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Вычислено 1843

Дата смерти

15.12.1885

Пол

Мужской

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1843

Отец: Хахин Петр Иванович

Мать: Александра Игнатьевна

Марьино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1885 год
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хахина Феоктиста Петровна

Место жительства
Неизвестно
Марьино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1865

Сын: Хахин Алексей Александрович

Мать ребёнка: Хахина Феоктиста Петровна

Марьино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1885 год
Рождение ребёнка
Вычислено 1869

Сын: Хахин Николай Александрович

Мать ребёнка: Хахина Феоктиста Петровна

Марьино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1885 год
Рождение ребёнка
Вычислено 1876

Дочь: (Хахина) Мария Александровна

Мать ребёнка: Хахина Феоктиста Петровна

Рождение ребёнка
03.03.1881

Дочь: (Хахина) Антонина Александровна

Мать ребёнка: Хахина Феоктиста Петровна

Марьино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1881 год | На компьютере | 7
Рождение ребёнка
07.04.1883

Сын: Хахин Асигкрит Александрович

Мать ребёнка: Хахина Феоктиста Петровна

Марьино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1883 год | ГАВО Ф.496 Оп.24 Д.7 Стр.1-50об. | 12
Рождение ребёнка
26.07.1884

Сын: Хахин Иван Александрович

Мать ребёнка: Хахина Феоктиста Петровна

Марьино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1884 год | ГАВО Ф.496 Оп.24 Д.7 Стр.51-105об. | 31
Смерть
15.12.1885
Марьино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1885 год | ГАВО Ф.496 Оп.24 Д.7 Стр.106-160об. | 59
Рождение ребёнка
30.01.1886

Сын: Хахин Петр Александрович

Мать ребёнка: Хахина Феоктиста Петровна

Марьино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1886 год | ГАВО Ф.496 Оп.24 Д.7 Стр.161-214об. | 3

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