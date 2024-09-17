(Хахина) Антонина Александровна
Место рождения
Дата рождения03.03.1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1881
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1881 год | На компьютере | 7
Место жительства
Неизвестно
Крещение
04.03.1881
Сизьма, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1881 год | На компьютере | 7
Смерть
Неизвестно