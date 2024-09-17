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(Хахина) Антонина Александровна

Место рождения

Марьино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

03.03.1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1843 г.р.

Мать

Вычислено 1847 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1881

Отец: Хахин Александр Петрович

Мать: Хахина Феоктиста Петровна

Марьино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1881 год | На компьютере | 7
Место жительства
Неизвестно
Марьино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Крещение
04.03.1881
Сизьма, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1881 год | На компьютере | 7
Смерть
Неизвестно

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