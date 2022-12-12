Чикирская Валентина Казимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чикирская Валентина Казимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1930

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1895 г.р.

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1925

Сын: Зюк Вилен Михайлович

Отец ребёнка: Зюка Михаил Осипович

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
1925 ст.

Муж: Зюка Михаил Осипович

Смерть
1930
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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