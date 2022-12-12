Чикирская Валентина Казимировна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1930
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1925
Сын: Зюк Вилен Михайлович
Отец ребёнка: Зюка Михаил Осипович
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
1925 ст.
Муж: Зюка Михаил Осипович
Смерть
1930
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния