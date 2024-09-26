Лонская Доминика
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.12.1883 ст.
Сын: Хлебовский Иван Андреевич
Отец ребёнка: Хлебовский Андрей
Житомир, Житомирська область
Рождение ребёнка
08.04.1891
Сын: Хлебовский Людвиг Андреевич
Отец ребёнка: Хлебовский Андрей
Иванков, Житомирська область
Рождение ребёнка
01.12.1896 ст.
Дочь: Хлебовская Мария Андреевна
Отец ребёнка: Хлебовский Андрей
Рождение ребёнка
01.02.1900 ст.
Дочь: Хлебовская Анна Андреевна
Отец ребёнка: Хлебовский Андрей
Смерть
Неизвестно