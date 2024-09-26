Лонская Доминика — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лонская Доминика

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.12.1883 ст.

Сын: Хлебовский Иван Андреевич

Отец ребёнка: Хлебовский Андрей

Житомир, Житомирська область
Рождение ребёнка
08.04.1891

Сын: Хлебовский Людвиг Андреевич

Отец ребёнка: Хлебовский Андрей

Иванков, Житомирська область
Рождение ребёнка
01.12.1896 ст.

Дочь: Хлебовская Мария Андреевна

Отец ребёнка: Хлебовский Андрей

Рождение ребёнка
01.02.1900 ст.

Дочь: Хлебовская Анна Андреевна

Отец ребёнка: Хлебовский Андрей

Смерть
Неизвестно

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