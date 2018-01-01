село Лещин, Житомирська область (на 2018) — Familio

Лещин

Житомирська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Волынская губерния, Житомирский уезд, Лещинская волость
78. Лещин, местечко бывшее владельческое, при речке Гуйве, дворов 101, жителей 901, церковь православная, клдб. чсвн., костел, католическая часовня, еврейский молитвенный Показать все

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Житомирська область
А-6968Ліщинселоцентр сільської радир-н Житомирськийсільрада Ліщинська

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