Щеглова (Бодягина) Евдокия Прокопьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щеглова (Бодягина) Евдокия Прокопьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бодягин Прокоп

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.04.1894

Сын: Щеглов/сапрыкин Иоанн Михайлов

Отец ребёнка: Щеглов Михаил Иоанов

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
26.03.1904

Дочь: Матрона Михайлова

Отец ребёнка: Щеглов Михаил Иоанов

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щеглов Михаил Иоанов

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