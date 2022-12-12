Щеглова (Бодягина) Евдокия Прокопьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бодягин Прокоп
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.04.1894
Сын: Щеглов/сапрыкин Иоанн Михайлов
Отец ребёнка: Щеглов Михаил Иоанов
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
26.03.1904
Дочь: Матрона Михайлова
Отец ребёнка: Щеглов Михаил Иоанов
Михайло-Архангельская церковь
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Щеглов Михаил Иоанов