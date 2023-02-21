Бодягин Прокоп — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бодягин Прокоп

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1855

Сын: Бодягин Адриан Прокопов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1863

Дочь: Дарья Прокопова

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Щеглова Евдокия Прокопьева

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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