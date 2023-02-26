(Макарцова) Феодосия (Феона) Ионова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Макарцова) Феодосия (Феона) Ионова

Место рождения

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

25.05.1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1891

Отец: Макарцов Иона Павлов

Мать: Макарцова Акилина Семёнова

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фёдор (Артемиев)

Рождение ребёнка
25.11.1908

Дочь: Екатерина Фёдорова

Отец ребёнка: Фёдор (Артемиев)

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
07.11.1911

Дочь: Александра Фёдорова

Отец ребёнка: Фёдор (Артемиев)

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
07.01.1913

Сын: Иван Фёдоров

Отец ребёнка: Фёдор (Артемиев)

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
11.02.1915

Дочь: Анна Фёдорова

Отец ребёнка: Фёдор (Артемиев)

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно

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