(Макарцова) Феодосия (Феона) Ионова
Место рождения
Дата рождения25.05.1891
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1891
Отец: Макарцов Иона Павлов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фёдор (Артемиев)
Рождение ребёнка
25.11.1908
Дочь: Екатерина Фёдорова
Отец ребёнка: Фёдор (Артемиев)
Рождение ребёнка
07.11.1911
Дочь: Александра Фёдорова
Отец ребёнка: Фёдор (Артемиев)
Рождение ребёнка
07.01.1913
Сын: Иван Фёдоров
Отец ребёнка: Фёдор (Артемиев)
Рождение ребёнка
11.02.1915
Дочь: Анна Фёдорова
Отец ребёнка: Фёдор (Артемиев)
Смерть
Неизвестно