Фёдор (Артемиев)
Место рождения
Дата рожденияДо 1891
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
25.11.1908
Дочь: Екатерина Фёдорова
Мать ребёнка: Феодосия (Феона) Ионова
Рождение ребёнка
07.11.1911
Дочь: Александра Фёдорова
Мать ребёнка: Феодосия (Феона) Ионова
Рождение ребёнка
07.01.1913
Сын: Иван Фёдоров
Мать ребёнка: Феодосия (Феона) Ионова
Рождение ребёнка
11.02.1915
Дочь: Анна Фёдорова
Мать ребёнка: Феодосия (Феона) Ионова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Феодосия (Феона) Ионова
Смерть
Неизвестно