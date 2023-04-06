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Фёдор (Артемиев)

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Место рождения

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

До 1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1891

Отец: ?

Мать: ?

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
25.11.1908

Дочь: Екатерина Фёдорова

Мать ребёнка: Феодосия (Феона) Ионова

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
07.11.1911

Дочь: Александра Фёдорова

Мать ребёнка: Феодосия (Феона) Ионова

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
07.01.1913

Сын: Иван Фёдоров

Мать ребёнка: Феодосия (Феона) Ионова

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
11.02.1915

Дочь: Анна Фёдорова

Мать ребёнка: Феодосия (Феона) Ионова

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Феодосия (Феона) Ионова

Смерть
Неизвестно
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