Тупиченкова Таисья Васильевна
Место рождения
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1899
Сын: Тупиченков Валериан Васильевич
Отец ребёнка: Тупиченков Василий
Рождение ребёнка
1903
Сын: Тупиченков Николай Васильевич
Отец ребёнка: Тупиченков Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тупиченков Василий
Смерть
Неизвестно