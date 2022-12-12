Тупиченкова Таисья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тупиченкова Таисья Васильевна

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Место рождения

Филисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1873 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Филисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1899

Сын: Тупиченков Валериан Васильевич

Отец ребёнка: Тупиченков Василий

Филисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1903

Сын: Тупиченков Николай Васильевич

Отец ребёнка: Тупиченков Василий

Филисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тупиченков Василий

Смерть
Неизвестно
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