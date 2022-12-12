Нагаева Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нагаева Мария Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.11.1906

Сын: Нагаев Федор Петрович

Отец ребёнка: Нагаев Пётр Егорович

Рождение ребёнка
1911

Дочь: Тарбеева Александра Петровна

Отец ребёнка: Нагаев Пётр Егорович

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Нагаева Агрофена Петровна

Отец ребёнка: Нагаев Пётр Егорович

Рождение ребёнка
1920

Сын: Нагаев Николай Петрович

Отец ребёнка: Нагаев Пётр Егорович

Рождение ребёнка
1923

Сын: Нагаев Василий Петрович

Отец ребёнка: Нагаев Пётр Егорович

Рождение ребёнка
1925

Сын: Нагаев Дмитрий Петрович

Отец ребёнка: Нагаев Пётр Егорович

Адоевщина, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нагаев Пётр Егорович

Смерть
Неизвестно
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