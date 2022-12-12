Нагаева Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.11.1906
Отец ребёнка: Нагаев Пётр Егорович
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Тарбеева Александра Петровна
Отец ребёнка: Нагаев Пётр Егорович
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Нагаева Агрофена Петровна
Отец ребёнка: Нагаев Пётр Егорович
Рождение ребёнка
1920
Отец ребёнка: Нагаев Пётр Егорович
Рождение ребёнка
1923
Отец ребёнка: Нагаев Пётр Егорович
Рождение ребёнка
1925
Отец ребёнка: Нагаев Пётр Егорович
Адоевщина, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Нагаев Пётр Егорович
Смерть
Неизвестно