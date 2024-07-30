Хомутова (Щербакова) Мария Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хомутова (Щербакова) Мария Петровна

Место рождения

Челябинская область, Сосновский район, Еткульский с/с, поселок Щербаки

Дата рождения

25.07.1913

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1913 г.р.

Дети

Добавил:

ВХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хомутов Емельян Яковлевич

Рождение ребёнка
11.11.1947

Сын: Хомутов Александр Емельянович

Отец ребёнка: Хомутов Емельян Яковлевич

Троицк, Троицкий, Челябинская область
Республика РСФСР
Смерть
Неизвестно

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