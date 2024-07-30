Хомутова (Щербакова) Мария Петровна
Место рожденияЧелябинская область, Сосновский район, Еткульский с/с, поселок Щербаки
Дата рождения25.07.1913
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1913
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.11.1947
Сын: Хомутов Александр Емельянович
Отец ребёнка: Хомутов Емельян Яковлевич
Троицк, Троицкий, Челябинская область
Республика РСФСР
Смерть
Неизвестно