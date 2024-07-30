Хомутов Емельян Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хомутов Емельян Яковлевич

Место рождения

Туран

Дата рождения

08.08.1913

Пол

Мужской

Добавил:

ВХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1913

Отец: Хомутов Яков

Мать: не указана

Тувинская АССР, по ул. Майская, д 47
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хомутова (Щербакова) Мария Петровна

Рождение ребёнка
11.11.1947

Сын: Хомутов Александр Емельянович

Мать ребёнка: Хомутова (Щербакова) Мария Петровна

Троицк, Троицкий, Челябинская область
Республика РСФСР

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