Хомутов Емельян Яковлевич
Место рожденияТуран
Дата рождения08.08.1913
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1913
Отец: Хомутов Яков
Мать: не указана
Тувинская АССР, по ул. Майская, д 47
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.11.1947
Сын: Хомутов Александр Емельянович
Мать ребёнка: Хомутова (Щербакова) Мария Петровна
Троицк, Троицкий, Челябинская область
Республика РСФСР