Чернов Иван Семёнович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернов Иван Семёнович

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Место рождения

Курская область, село Бупел

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Курская область, село Бупел
Рождение ребёнка
27.10.1954

Сын: Чернов Александр Иванович

Мать ребёнка: Гурова Ирина Михайловна

Россия, Ставропольский край, Хабезский район, аул Кош - Хабль
Смерть
Неизвестно
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