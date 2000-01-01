Чернов Иван Семёнович
Место рожденияКурская область, село Бупел
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Курская область, село Бупел
Рождение ребёнка
27.10.1954
Сын: Чернов Александр Иванович
Мать ребёнка: Гурова Ирина Михайловна
Россия, Ставропольский край, Хабезский район, аул Кош - Хабль
Смерть
Неизвестно