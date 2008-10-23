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Асатурян Анжелина Аршалуйсовна
Асатурян Анжелина Аршалуйсовна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
23.10.2008
Пол
Женский
Отец
Асатурян Аршалуйс Вагинакович
1974 г.р.
Мать
Баласанян- Асатурян Карине Степановна
1980 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.2008
Отец:
Асатурян Аршалуйс Вагинакович
Мать:
Баласанян- Асатурян Карине Степановна
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