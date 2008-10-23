Асатурян Анжелина Аршалуйсовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Асатурян Анжелина Аршалуйсовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.10.2008

Пол

Женский

Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.2008

Отец: Асатурян Аршалуйс Вагинакович

Мать: Баласанян- Асатурян Карине Степановна

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