Сучкин Василий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСучкин Василий Иванович

Сучкин Василий Иванович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сучкин Иван Федорович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1673

Сын: Сучкин Петр Васильевич

Мать ребёнка: Сучкина Ирина

Сучкина, Рыльский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сучкин Пахом Васильевич

Мать ребёнка: Сучкина Ирина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сучкина Ирина

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close