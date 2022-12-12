Сучкин Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сучкин Иван Федорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1673
Мать ребёнка: Сучкина Ирина
Сучкина, Рыльский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Сучкина Ирина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сучкина Ирина
Смерть
Неизвестно