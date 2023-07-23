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Семикова Тамара Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.10.1955

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1955

Отец: Носков Федор Иванович

Мать: Носкова Ангелина Васильевна

Рождение ребёнка
02.05.1975

Дочь: Подоханова Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Семиков Николай Павлович

Рождение ребёнка
22.05.1977

Сын: Семиков Александр Николаевич

Отец ребёнка: Семиков Николай Павлович

Рождение ребёнка
01.05.1984

Дочь: Фомина Любовь Николаевна

Отец ребёнка: Семиков Николай Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семиков Николай Павлович

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