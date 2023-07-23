Семикова Тамара Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.10.1955
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1955
Отец: Носков Федор Иванович
Рождение ребёнка
02.05.1975
Дочь: Подоханова Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Семиков Николай Павлович
Рождение ребёнка
22.05.1977
Сын: Семиков Александр Николаевич
Отец ребёнка: Семиков Николай Павлович
Рождение ребёнка
01.05.1984
Дочь: Фомина Любовь Николаевна
Отец ребёнка: Семиков Николай Павлович
Бракосочетание
Неизвестно