Семиков Николай Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.01.1953
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
02.05.1975
Дочь: Подоханова Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Семикова Тамара Федоровна
Рождение ребёнка
22.05.1977
Сын: Семиков Александр Николаевич
Мать ребёнка: Семикова Тамара Федоровна
Рождение ребёнка
01.05.1984
Дочь: Фомина Любовь Николаевна
Мать ребёнка: Семикова Тамара Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно