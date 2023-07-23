Семиков Николай Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семиков Николай Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.01.1953

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1953

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.05.1975

Дочь: Подоханова Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Семикова Тамара Федоровна

Рождение ребёнка
22.05.1977

Сын: Семиков Александр Николаевич

Мать ребёнка: Семикова Тамара Федоровна

Рождение ребёнка
01.05.1984

Дочь: Фомина Любовь Николаевна

Мать ребёнка: Семикова Тамара Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Семикова Тамара Федоровна

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