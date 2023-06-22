Солодкова Ксения Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солодкова Ксения Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Солодков Иван Ионович

Отец ребёнка: Солодков Ион

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Солодков Василий Ионович

Отец ребёнка: Солодков Ион

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ботова Ульяна Ионовна

Отец ребёнка: Солодков Ион

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Журавлева Агафья Ионовна

Отец ребёнка: Солодков Ион

Смерть
Неизвестно

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