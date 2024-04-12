Гирс Николай Николаевич
Место рождения
Дата рождения04.03.1853
Дата смерти20.09.1924
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1853
Бракосочетание
1895
Рождение ребёнка
02.10.1908
Мать ребёнка: Гирс Анастасия Леонидовна
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Гирс Анастасия Николаевна
Мать ребёнка: Гирс Анастасия Леонидовна
Рождение ребёнка
01.10.1911
Дочь: Гирс Екатерина Николаевна
Мать ребёнка: Гирс Анастасия Леонидовна
Смерть
20.09.1924