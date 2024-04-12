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Гирс Николай Николаевич

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Место рождения

Яссы

Дата рождения

04.03.1853

Дата смерти

20.09.1924

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1895

Жена: Гирс Анастасия Леонидовна

Рождение ребёнка
02.10.1908

Сын: Гирс Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Гирс Анастасия Леонидовна

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Гирс Анастасия Николаевна

Мать ребёнка: Гирс Анастасия Леонидовна

Рождение ребёнка
01.10.1911

Дочь: Гирс Екатерина Николаевна

Мать ребёнка: Гирс Анастасия Леонидовна

Смерть
20.09.1924
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