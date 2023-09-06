Гирс (Урусова) Анастасия Леонидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гирс (Урусова) Анастасия Леонидовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.01.1871

Дата смерти

09.08.1924

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1871

Отец: Урусов Леонид Дмитриевич

Мать: Урусова Мария Сергеевна

Бракосочетание
1895

Муж: Гирс Николай Николаевич

Рождение ребёнка
02.10.1908

Сын: Гирс Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Гирс Николай Николаевич

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Гирс Анастасия Николаевна

Отец ребёнка: Гирс Николай Николаевич

Рождение ребёнка
01.10.1911

Дочь: Гирс Екатерина Николаевна

Отец ребёнка: Гирс Николай Николаевич

Смерть
09.08.1924
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