Гирс (Урусова) Анастасия Леонидовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.01.1871
Дата смерти09.08.1924
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1871
Отец: Урусов Леонид Дмитриевич
Мать: Урусова Мария Сергеевна
Бракосочетание
1895
Рождение ребёнка
02.10.1908
Отец ребёнка: Гирс Николай Николаевич
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Гирс Анастасия Николаевна
Отец ребёнка: Гирс Николай Николаевич
Рождение ребёнка
01.10.1911
Дочь: Гирс Екатерина Николаевна
Отец ребёнка: Гирс Николай Николаевич
Смерть
09.08.1924