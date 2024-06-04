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Лапаев (Лапав) Семен Петров

Место рождения

Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Около 1760

Дата смерти

До 1816

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1760

Отец: Лапаев (Лапав) Петр (Петруха) Петров (Ланычев)

Мать: Лапаева Ирина Артемьева

Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Между 1776 и 1782

Сын: Лапаев (Лапав) Егор Семенов

Мать ребёнка: не указана

Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1780

Сын: Лапаев (Лапав) Игнатий Семенов

Мать ребёнка: не указана

Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1784

Сын: Лапаев (Лапав) Гаврила Семенов

Мать ребёнка: не указана

Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
До 1816
Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

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