Лапаев (Лапав) Семен Петров
Место рождения
Дата рожденияОколо 1760
Дата смертиДо 1816
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1760
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Между 1776 и 1782
Сын: Лапаев (Лапав) Егор Семенов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1780
Сын: Лапаев (Лапав) Игнатий Семенов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1784
Сын: Лапаев (Лапав) Гаврила Семенов
Мать ребёнка: не указана
Смерть
До 1816