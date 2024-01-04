Лапаев (Лапав) Игнатий Семенов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛапаев (Лапав) Игнатий Семенов

Лапаев (Лапав) Игнатий Семенов

Место рождения

Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Около 1780

Дата смерти

Между 1803 и 1816

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780

Отец: Лапаев (лапав) Семен Петров

Мать: не указана

Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
14.11.1800 ст.

Сын: Лапаев (лапав) Филипп Игнатьев

Мать ребёнка: Лапаева Настасья Никифорова

Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
07.10.1802 ст.

Сын: Лапаев (лапав) Сергей Игнатьев

Мать ребёнка: Лапаева Настасья Никифорова

Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
14.08.1805 ст.

Сын: Лапаев (лапав) Мирон Игнатьев

Мать ребёнка: Лапаева Настасья Никифорова

Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лапаева Настасья Никифорова

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Между 1803 и 1816
Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close