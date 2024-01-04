Лапаев (Лапав) Игнатий Семенов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1780
Дата смертиМежду 1803 и 1816
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1780
Отец: Лапаев (лапав) Семен Петров
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.11.1800 ст.
Сын: Лапаев (лапав) Филипп Игнатьев
Мать ребёнка: Лапаева Настасья Никифорова
Рождение ребёнка
07.10.1802 ст.
Сын: Лапаев (лапав) Сергей Игнатьев
Мать ребёнка: Лапаева Настасья Никифорова
Рождение ребёнка
14.08.1805 ст.
Сын: Лапаев (лапав) Мирон Игнатьев
Мать ребёнка: Лапаева Настасья Никифорова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1803 и 1816