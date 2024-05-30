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Жданова -- Феодосия Кирилловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жданов Василий Александрович

Рождение ребёнка
01.12.1894

Сын: Жданов Павел Васильевич

Отец ребёнка: Жданов Василий Александрович

Усть-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
08.07.1904

Сын: Жданов Антон Васильевич

Отец ребёнка: Жданов Василий Александрович

Усть-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1904 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3348]
Рождение ребёнка
01.08.1905

Дочь: Жданова Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Жданов Василий Александрович

Усть-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1905 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3349]
Смерть
Неизвестно

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