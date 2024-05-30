Жданова -- Феодосия Кирилловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.12.1894
Отец ребёнка: Жданов Василий Александрович
Рождение ребёнка
08.07.1904
Отец ребёнка: Жданов Василий Александрович
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1904 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3348]
Рождение ребёнка
01.08.1905
Дочь: Жданова Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Жданов Василий Александрович
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1905 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3349]
Смерть
Неизвестно