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Жданов Василий Александрович

Место рождения

Усть-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

До 1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1863

Отец: Жданов Александр Афанасьевич

Мать: не указана

Усть-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жданова (--) Параскева Кирилловна

Усть-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жданова -- Феодосия Кирилловна

Рождение ребёнка
01.12.1894

Сын: Жданов Павел Васильевич

Мать ребёнка: Жданова -- Феодосия Кирилловна

Усть-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
08.07.1904

Сын: Жданов Антон Васильевич

Мать ребёнка: Жданова -- Феодосия Кирилловна

Усть-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1904 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3348]
Рождение ребёнка
01.08.1905

Дочь: Жданова Евдокия Васильевна

Мать ребёнка: Жданова -- Феодосия Кирилловна

Усть-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1905 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3349]
Бракосочетание
11.06.1907

Жена: Жданова (Касаткина) Мария Васильевна

Усть-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
у Василия третий брак МК Николаевской церкви с. Спирино за 1907 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3352]
Смерть
Неизвестно

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