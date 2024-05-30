Жданов Василий Александрович
Место рождения
Дата рожденияДо 1863
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1863
Отец: Жданов Александр Афанасьевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.12.1894
Мать ребёнка: Жданова -- Феодосия Кирилловна
Рождение ребёнка
08.07.1904
Мать ребёнка: Жданова -- Феодосия Кирилловна
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1904 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3348]
Рождение ребёнка
01.08.1905
Дочь: Жданова Евдокия Васильевна
Мать ребёнка: Жданова -- Феодосия Кирилловна
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1905 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3349]
Бракосочетание
11.06.1907
у Василия третий брак МК Николаевской церкви с. Спирино за 1907 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3352]
Смерть
Неизвестно