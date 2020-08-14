Клочков Сергей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1952
Дочь: Людмила
Мать ребёнка: Клочкова Таисия
Рождение ребёнка
1955
Сын: Клочков Александр
Мать ребёнка: Клочкова Таисия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Клочкова Таисия
Смерть
Неизвестно