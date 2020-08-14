Клочков Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клочков Сергей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1928 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1952

Дочь: Людмила

Мать ребёнка: Клочкова Таисия

Рождение ребёнка
1955

Сын: Клочков Александр

Мать ребёнка: Клочкова Таисия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Клочкова Таисия

Смерть
Неизвестно
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