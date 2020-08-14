Клочков Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клочков Александр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1955

Дата смерти

1956

Пол

Мужской

Отец

Мать

1928 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1955

Отец: Клочков Сергей

Мать: Клочкова Таисия

Смерть
1956
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