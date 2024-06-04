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Аблезин Василий Федотов

Место рождения

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1779

Дата смерти

1845

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1779

Отец: Аблезин Федот Никитин

Мать: не указана

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аблезина Христинья

Работа или профессия
Неизвестно
пахотный солдат
Место жительства
Неизвестно
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1796

Дочь: (Аблезина) Матрена Васильева

Мать ребёнка: не указана

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1804

Дочь: (Аблезина) Прасковья Васильева

Мать ребёнка: не указана

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1804

Сын: Аблезин Алексей Васильев

Мать ребёнка: не указана

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1811

Дочь: (Аблезина) Елена Васильева

Мать ребёнка: Аблезина Христинья

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1814

Сын: Аблезин Евдоким Васильев

Мать ребёнка: Аблезина Христинья

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
1845
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

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