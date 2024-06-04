Аблезин Василий Федотов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1779
Дата смерти1845
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1779
Отец: Аблезин Федот Никитин
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аблезина Христинья
Работа или профессия
Неизвестно
пахотный солдат
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1796
Дочь: (Аблезина) Матрена Васильева
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1804
Дочь: (Аблезина) Прасковья Васильева
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1804
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1811
Дочь: (Аблезина) Елена Васильева
Мать ребёнка: Аблезина Христинья
Рождение ребёнка
Около 1814
Мать ребёнка: Аблезина Христинья
Смерть
1845