Аблезина Христинья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1787
Дата смертиПосле 1816
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1787
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1811
Дочь: Елена Васильева
Отец ребёнка: Аблезин Василий Федотов
Рождение ребёнка
Около 1814
Отец ребёнка: Аблезин Василий Федотов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1816