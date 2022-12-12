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Тихон Кузьмин

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Место рождения

Бабурино, Киржачский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

Вычислено 1736

Дата смерти

После 1795

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1747 г.р.

Дети

Вычислено 1786 г.р.

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1736

Отец: не указан

Мать: не указана

Бабурино, Киржачский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Вычислено 27.07.1786 ст.

Сын: Антон Тихонов

Мать ребёнка: Агафья Осипова

Устье, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агафья Осипова

Это второй брак Агафьи Осиповой. Первый брак был со Степаном Ермиловым (1749?-1772?) из с. Устье.
Место жительства
Неизвестно
Устье, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Переведен до 1782 г. из д. Бабурино Покровского уезда Владимирского наместничества в д. Устье Епифанского уезда Тульского наместничества.
Смерть
После 1795
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