Тихон Кузьмин
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1736
Дата смертиПосле 1795
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Вычислено 1736
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 27.07.1786 ст.
Сын: Антон Тихонов
Мать ребёнка: Агафья Осипова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агафья Осипова
Это второй брак Агафьи Осиповой. Первый брак был со Степаном Ермиловым (1749?-1772?) из с. Устье.
Место жительства
Неизвестно
Переведен до 1782 г. из д. Бабурино Покровского уезда Владимирского наместничества в д. Устье Епифанского уезда Тульского наместничества.
Смерть
После 1795