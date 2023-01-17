Агафья Осипова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агафья Осипова

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Место рождения

Лужки, Серпуховский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

Вычислено 1747

Дата смерти

После 1816

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1736 г.р.

Дети

Вычислено 1786 г.р.

Добавил:

МБ
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1747

Отец: не указан

Мать: не указана

Лужки, Серпуховский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Вычислено 27.07.1786 ст.

Сын: Антон Тихонов

Отец ребёнка: Тихон Кузьмин

Устье, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тихон Кузьмин

Это второй брак Агафьи Осиповой. Первый брак был со Степаном Ермиловым (1749?-1772?) из с. Устье.
Смерть
После 1816
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