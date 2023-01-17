Агафья Осипова
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1747
Дата смертиПосле 1816
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1747
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 27.07.1786 ст.
Сын: Антон Тихонов
Отец ребёнка: Тихон Кузьмин
Устье, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тихон Кузьмин
Это второй брак Агафьи Осиповой. Первый брак был со Степаном Ермиловым (1749?-1772?) из с. Устье.
Смерть
После 1816