Агафья Осипова Вычислено 1747 — найти родственников по фамилии на Familio

Агафья Осипова

Автор
МБ
Бухаркина М.

женский, родилась Вычислено 1747, Лужки, Серпуховский муниципальный район, Московская область

умерла После 1816

Супруги
Тихон КузьминВычислено 1736 г.р.
Дети
Антон ТихоновВычислено 27.07.1786 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1747

Отец: не указан

Мать: не указана

Лужки, Серпуховский муниципальный район, Московская область

Бракосочетание
До 1775 ст.

Муж: Тихон Кузьмин

Это второй брак Агафьи Осиповой. Первый брак был со Степаном Ермиловым (1749?-1772?) из с. Устье.

Рождение ребёнка
Вычислено 27.07.1786 ст.

Сын: Антон Тихонов

Отец ребёнка: Тихон Кузьмин

Устье, Кимовский муниципальный район, Тульская область

Смерть
После 1816

Мы используем куки для улучшения работы сайта.