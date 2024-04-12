Агафья Осипова
женский, родилась Вычислено 1747, Лужки, Серпуховский муниципальный район, Московская область
умерла После 1816
Супруги
Тихон КузьминВычислено 1736 г.р.
Дети
Антон ТихоновВычислено 27.07.1786 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1747
Отец: не указан
Мать: не указана
Лужки, Серпуховский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
До 1775 ст.
Муж: Тихон Кузьмин
Рождение ребёнка
Вычислено 27.07.1786 ст.
Сын: Антон Тихонов
Отец ребёнка: Тихон Кузьмин
Устье, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
После 1816