Ензаева Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Еликов Димитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ензаев Александр Анатольевич
Отец ребёнка: Ензаев Анатолий Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ензаев Сергей Анатольевич
Отец ребёнка: Ензаев Анатолий Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ензаев Валерий Анатольевич
Отец ребёнка: Ензаев Анатолий Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ензаев Андрей Анатольевич
Отец ребёнка: Ензаев Анатолий Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гаврилова Елена Анатольевна
Отец ребёнка: Ензаев Анатолий Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.07.1965
Дочь: Черникова Светлана Анатольевна
Отец ребёнка: Ензаев Анатолий Андреевич
Смерть
Неизвестно