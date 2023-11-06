Григорьева (Корзинова) Аграфена Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорьева (Корзинова) Аграфена Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Григорьев Надежда Григорьевна

Отец ребёнка: Григорьев Григорий Андреевич

Рождение ребёнка
1934

Дочь: Григорьева Людмила Григорьевна

Отец ребёнка: Григорьев Григорий Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорьев Григорий Андреевич

Смерть
Неизвестно
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