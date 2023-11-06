Григорьева (Корзинова) Аграфена Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Григорьев Надежда Григорьевна
Отец ребёнка: Григорьев Григорий Андреевич
Рождение ребёнка
1934
Дочь: Григорьева Людмила Григорьевна
Отец ребёнка: Григорьев Григорий Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно