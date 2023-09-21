Григорьев Григорий Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1909
Дата смерти1936
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Григорьев Надежда Григорьевна
Мать ребёнка: Григорьева Аграфена Фёдоровна
Рождение ребёнка
1934
Дочь: Григорьева Людмила Григорьевна
Мать ребёнка: Григорьева Аграфена Фёдоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Кассир в Грибаново
Смерть
1936