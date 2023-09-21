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Григорьев Григорий Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1909

Дата смерти

1936

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Григорьев -Шишкин Андрей Николаевич

Мать: Евдокия Николаевна

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Григорьев Надежда Григорьевна

Мать ребёнка: Григорьева Аграфена Фёдоровна

Рождение ребёнка
1934

Дочь: Григорьева Людмила Григорьевна

Мать ребёнка: Григорьева Аграфена Фёдоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Григорьева Аграфена Фёдоровна

Работа или профессия
Неизвестно
Кассир в Грибаново
Смерть
1936
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