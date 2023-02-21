Дорфлейн Юлия Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дорфлейн Юлия Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.06.1986

Пол

Женский

Отец

1963 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЮД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1986

Отец: Земцов Сергей Владимирович

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
16.04.2010

Дочь: Дорфлейн Валерия Александровна

Отец ребёнка: Дорфлейн Александр Валерьевич

Рождение ребёнка
04.04.2014

Дочь: Дорфлейн Анастасия Александровна

Отец ребёнка: Дорфлейн Александр Валерьевич

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