Дорфлейн Юлия Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.06.1986
ПолЖенский
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1986
Отец: Земцов Сергей Владимирович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
16.04.2010
Дочь: Дорфлейн Валерия Александровна
Отец ребёнка: Дорфлейн Александр Валерьевич
Рождение ребёнка
04.04.2014
Дочь: Дорфлейн Анастасия Александровна
Отец ребёнка: Дорфлейн Александр Валерьевич