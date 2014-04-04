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Дорфлейн Анастасия Александровна
Дорфлейн Анастасия Александровна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
04.04.2014
Пол
Женский
Отец
Дорфлейн Александр Валерьевич
1984 г.р.
Мать
Дорфлейн Юлия Сергеевна
1986 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮД
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.2014
Отец:
Дорфлейн Александр Валерьевич
Мать:
Дорфлейн Юлия Сергеевна
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