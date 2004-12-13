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Смоляков Юрий Афонасьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.05.1935

Дата смерти

13.12.2004

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1935

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.09.1960

Дочь: Смолякова Ольга Юрьевна

Мать ребёнка: Смолякова Вера Александровна

Рождение ребёнка
17.07.1973

Дочь: Смолякова Наталья Юрьевна

Мать ребёнка: Смолякова Вера Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смолякова Вера Александровна

Смерть
13.12.2004
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