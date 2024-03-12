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Смолякова Наталья Юрьевна
Смолякова Наталья Юрьевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
17.07.1973
Пол
Женский
Отец
Смоляков Юрий Афонасьевич
1935 г.р.
Мать
Смолякова (Козлова) Вера Александровна
1937 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1973
Отец:
Смоляков Юрий Афонасьевич
Мать:
Смолякова Вера Александровна
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